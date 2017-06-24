Как вы оцените итоги драфта НХЛ для россиян?

В Чикаго завершился 55-й драфт юниоров Национальной хоккейной лиги. За семь раундов клубы выбрали 18 российских хоккеистов, что стало лучшим результатом за последние 13 лет. В первом раунде под общим 31-м номером «Сент-Луис» взял Клима Костина.

1-й раунд: 31-й номер — Клим Костин («Сент-Луис Блюз»).

2-й раунд: 48-й — Александр Волков («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

3-й раунд: 70-й — Андрей Алтыбармакян — («Чикаго Блэкхоукс»), 76-й — Алексей Липанов («Тампа»), 80-й — Кирилл Устименко («Филадельфия Флайерз»), 84-й — Дмитрий Саморуков («Эдмонтон Ойлерз»), 86-й — Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»).

4-й раунд: 96-й — Максим Жуков («Вегас Голден Найтс»), 98-й — Никита Попугаев («Нью-Джерси Дэвилз»), 113-й — Алексей Торопченко («Сент-Луис Блюз»), 124-й — Владислав Кара («Торонто Мэйпл Лифс»).

5-й раунд: 125-й — Игорь Швырёв («Колорадо Эвеланш»), 146-й — Кирилл Максимов («Эдмонтон»).

6-й раунд: 156-й — Денис Смирнов («Колорадо»), 176-й — Павел Колтыгин («Нэшвилл Предаторз»), 178-й — Андрей Светлаков («Миннесота Уайлд»).

7-й раунд: 205-й — Егор Зайцев («Нью-Джерси Дэвилз»), 212-й — Иван Чехович («Сан-Хосе Шаркс»).

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