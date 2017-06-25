«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Андреоффом на $1,35 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании нового контракта с форвардом Энди Андреоффом. Об этом информирует официальный сайт двукратного обладателя кубка Стэнли.



Соглашение между калифорнийским клубом Национальной хоккейной лиги с 26 летним игроком рассчитано на два года года, за которые он заработает 1,35 млн долларов (677,5 тысячи за сезон).



В сезоне-2016/17 хоккеист команды Национальной хоккейной лиги из Калифорнии отметился двумя голевыми передачами в 36 матчах.