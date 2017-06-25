Айзерман: неважно, откуда Волков и Липанов. «Тампе» нужны умелые и умные игроки

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал выбор клубом на драфте НХЛ Александра Волкова (48-й номер) и Алексея Липанова (76-й).

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«Для клуба абсолютно неважен паспорт игрока: канадский он, российский или американский. Нам нужны хорошие ребята с характером, умелые и умные хоккеисты. Считали, что эти ребята были лучшим на тот момент выбором. Мне неважно, откуда они.



Хоккей становится всё глобальнее. На этом драфте выбирали игроков со всего мира, из Франции и других стран», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.