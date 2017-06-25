Директор скаутинговой службы «Тампы»: у нас нет предубеждения к россиянам

Директор скаутинговой службы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эл Мюррей прокомментировал выбор клубом на драфте НХЛ двух российских игроков – Александра Волкова (48-й номер) и Алексея Липанова (76-й).

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«В некоторых командах всё ещё существуют предубеждения относительно российских игроков. В нашей организации ничего подобного нет. Нам нужны лучшие хоккеисты. Мы не хотим собирать всю команду из русских, равно как из шведов или франко-канадцев. Нам нужна комбинация игроков, которые будут понимать друг друга, и с этой точки зрения мне кажется, что нам достались хорошие ребята.



Оба россиянина говорят по-английски. Липанов хотел ехать играть в Северную Америку и следующий сезон может провести в АХЛ. Нам нужны игроки, у которых есть мотивация и которые хотят играть в лиге. И совершенно неважно откуда они», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.