Бадюков: 18 россиян на драфте новичков НХЛ — результат работы сборной России

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков подвёл итоги драфта новичков НХЛ – 2017 для российских игроков. Напомним, что было выбрано 18 россиян — это лучший результат за последние 13 лет и пятый показатель на этом драфте по странам.

«Не надо придавать этой цифре большое значение, потому что шведов и финнов выбрано было больше, чем россиян. К этому нам надо стремиться. Считаю, что Иван Чехович, выбранный только в седьмом раунде, заслужил и повыше место. То же самое касается и Никиты Попугаева, которого мы не увидели на молодёжном чемпионате мира, но зато он является одним из лучших бомбардиров юниорской лиги в Америке. У Никиты хорошие перспективы заиграть в НХЛ.

Всё идёт от сборных, от того, как там ребята проявляют себя на юниорском и молодёжном уровне. В сборной многим ребятам дают шанс, даже тем, кто в клубе не так заметен. Выступлением за национальную команду игроки и привлекают внимание североамериканских скаутов.

Стоит отметить Андрея Алтыбармакяна, выбранного под 70-м номером, у него очень хорошее будущее в хоккее — одарённый и трудолюбивый парень. Школы у нас работают, система прибавляет, но не такими темпами, как хотелось. Прибавляет московский хоккей.

За Костина можно порадоваться — выбран в первом раунде, хоть и на флажке. Не стоит расстраиваться, что Клим выбран лишь 31-м. Взять пример Якупова — не обязательно человек может заиграть в НХЛ. Костин — парень с характером, ему есть что доказывать.

Андрея Светлакова с четвёртого раза задрафтовали, он уже и во взрослую сборную России вызывался. Опыт КХЛ котируется, за ним следили за океаном. Ничего страшного, что лишь с четвёртого раза выбрали, всё у него впереди», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Дикари» верят в Светлакова, «Дэвилз» в Попугаева. Итоги драфта для россиян Айзерман не разлюбил российских игроков, до скольки букв сократят в Чикаго фамилию Алтыбармакяна – итоги драфта НХЛ.

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