Генменеджер «Далласа»: я хочу поговорить с Шарпом и Гемски

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» может подписать новые контракты с форвардами Патриком Шарпом и Алешем Гемски. Существует вариант, что клуб подпишет контракт с кем-то одним из них. 1 июля оба игрока могут стать неограниченно свободными агентами. Зарплата Шарпа — $ 5,9 млн. Гемски перенёс четыре операции. Его зарплата составляла $ 4 млн.



«Я хочу поговорить с ними. У обоих были травмы. Если бы не это, возможно, мы бы подписали их ещё в прошлом году. В это межсезонье у нас были некоторые ключевые моменты – смена тренерского штаба и подписание Бена Бишопа. Нужно заполнить остальные места в составе», – сказал генеральный менеджер клуба Джим Нилл.