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Кожевников: 18 россиян на драфте? Это ничего не значит, не все сыграют в НХЛ

25 июня 2017, воскресенье. 13:00. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением относительно того, что клубы НХЛ выбрали на драфте восемнадцать российских игроков – рекордно число за последние тринадцать лет.

«Такое число россиян, выбранных на драфте, – это не результат работы наших спортивных школ. Ребята выходят из них необученными, и игра сборной это показывает. К тому же не все из них будут играть в НХЛ, предпочтение отдадут тем, кого выбрали в первых раундах. Выбрали восемнадцать человек? В прошлые года выбирали на одного – двоих меньше, так что это ещё ничего не значит», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Кожевников Драфт НХЛ
Новости. Хоккей
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