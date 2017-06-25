Кенневиль: в «Чикаго» все высоко ценят вклад Хлебушка, Панарин — отличный парень

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»Джоэль Кенневиль высоко отозвался о российском нападающем Артемии Панарине, которого «индейцы» несколько дней назад обменяли в «Коламбус Блю Джекетс» на Брэндона Саада.



«Все в «Чикаго» высоко ценят вклад Хлебушка. Он удивлял и доставлял большое удовольствие своей игрой. Помимо прочего, Панарин — отличный парень.



Яльмарссон – сердце и душа команды. Тяжело смотреть на уход таких игроков», – приводит слова Кенневиля североамериканский журналист Марк Лазерус в своём «твиттере».

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