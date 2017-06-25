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Скаут НХЛ: Свечников — элитный юниор, который может стать первым на драфте

25 июня 2017, воскресенье. 17:37. Хоккей

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори поделился мнением о перспективах нападающего Андрея Свечникова, который сейчас выступает в юниорской лиге США и может стать одним из лидеров драфта-2018.

«Свечников стал элитным игроком в очень хорошей лиге. Он доминировал в ней, когда ему было ещё 16 лет. У него хорошее катание, отличный дриблинг, он чувствует игру. Его вполне могут выбрать под первым номером в следующем году», — приводит слова Грегори официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Андрей Свечников
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