Скаут НХЛ: Свечников — элитный юниор, который может стать первым на драфте

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори поделился мнением о перспективах нападающего Андрея Свечникова, который сейчас выступает в юниорской лиге США и может стать одним из лидеров драфта-2018.



«Свечников стал элитным игроком в очень хорошей лиге. Он доминировал в ней, когда ему было ещё 16 лет. У него хорошее катание, отличный дриблинг, он чувствует игру. Его вполне могут выбрать под первым номером в следующем году», — приводит слова Грегори официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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