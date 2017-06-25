Тренер сборной Швеции (U20): Далин техничен и талантлив, станет сильным игроком

Тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился мнением об игре защитника Расмуса Далина, который должен стать одним из фаворитов следующего драфта лиги.



«Я ещё никогда не видел, чтобы хоккеист так быстро, всего за пару смен, адаптировался к игре на более высоком уровне. А Расмус Далин прибавляет, играя против сильной команды или когда возрастают скорости. Далин техничен, талантлив и принесёт много пользы. Он станет очень хорошим игроком», — приводит слова Монтена официальный сайт НХЛ.

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