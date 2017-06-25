«Рейнджерс» пытаются договориться о новых контрактах с Зибанеджадом и Фастом

«Нью-Йорк Рейнджерс» ведут переговоры о новых контрактах с нападающими Микой Зибанеджадом и Йеспером Фастом, информирует NBC Sports.



«Мы готовы к любым переговорам. Новые контракты могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными», — рассказал генеральный менеджер клуба Джефф Гортон.



24-летний Зибанеджад в 56 матчах регулярного чемпионата набрал 37 (13+24) результативных баллов при показателе полезности "+9".



25-летний Фаст в 68 играх «регулярки» набрал 21 (6+15) очков при показателе полезности "+6".

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