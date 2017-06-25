Лешишин: думаю, увижу поддержку болельщиков в Лас-Вегасе

Нападающий Джейк Лешишин поделился впечатлениями после процедуры драфта Национальной хоккейной лиги, где его выбрал клуб «Вегас Голден Найтс». Отец игрока, Кёртис Лешишин, провёл в НХЛ более 1000 матчей, в том числе отыграв дебютный для «Миннесоты Уайлд» сезон в лиге.



«Я поговорил с отцом об этом. Он рассказал, что ему очень понравилось, как прошёл первый сезон в „Миннесоте“. Отец рассказывал, как поддерживали команду болельщики. Я думаю, всё это я увижу в Лас-Вегасе», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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