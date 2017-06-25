Макфи: «Вегасу» нужны талантливые игроки с сильным характером, вроде Кросби

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал итоги драфта для своей команды. «Вегас» выбрал двух нападающих и одного защитника в первом раунде.



«Мы очень довольны, что получили двух центрфорвардов и одного подвижного элитного защитника.Таких игроков больше нигде не найдёшь. Только на драфте.

Нам нужны талантливые игроки с очень сильным характером. Только так можно победить. Посмотрите на Сидни Кросби в «Питтсбурге». Он уникальный хоккеист с потрясающим характером. У этих трёх ребят с характером тоже всё в порядке", — приводит слова Макфи официальный сайт лиги.