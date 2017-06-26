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Защитник «Оттавы» Карлссон второй сезон кряду признан лучшим хоккеистом Швеции

26 июня 2017, понедельник. 08:02. Хоккей

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон во второй раз кряду признан лучшим хоккеистом Швеции по итогам сезона, сообщается на сайте шведской федерации хоккея.

Карлссон стал первым игроком за последние 23 года, которому удалось завоевать эту награду дважды подряд. Ранее такое достижение покорилось Петеру Форсбергу в сезонах 1992-1993 и 1993-1994 годов.

Награда вручается с 1979 года, с сезона-2014/15 она распространяется и на игроков, выступающих за пределами Швеции. Победителя выбирает жюри, состоящее из трёх представителей федерации и трёх представителей шведской газеты Expressen.

В минувшем сезоне Карлссон провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 72 (17+55) очка. Ещё 19 матчей и 18 (2+16) очков на счету Карлссона в плей-офф.

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Источник: Федерация хоккея Швеции Сообщить об ошибке
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Теги
Оттава Сенаторз Эрик Карлссон
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