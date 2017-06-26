«Анахайм» подписал новый контракт с Хольцером на $1,8 млн

Кдуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» подписал контракт с защитником Корбинианом Хольцером. Об этом сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа. Соглашение с 29-летним немецким игроком рассчитано на два сезона и является односторонним. За это время он заработает $ 1,8 млн (900 тыс. в год).



В сезоне-2016/17 Хольцер провёл за «Дакс» 32 матча в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф игрок выходил на лёд в 5 матчах. Также хоккеист выступал за сборную Германии на олимпийской квалификации.

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