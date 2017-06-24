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«Анахайм» подписал 3-летний контракт с Ивзом на $ 9,45 млн

24 июня 2017, суббота. 03:16. Хоккей

«Анахайм Дакс» подписал новый трехлетний контракт с нападающим Патриком Ивзом, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Общая сумма контракта 33-летнего хоккеиста составила $ 9,45 млн. Ивз получит $3,3 млн за первый год в составе «Анахайма», $ 3,15 млн — за следующий и $ 3 млн — за последний.

В сезоне-2016/17 Ивз установил свой личный рекорд по очкам (51) и голам (32) в НХЛ в 79 играх за «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс». Нападающий был приобретён «Анахаймом» в феврале 2017 года у «Далласа» — взамен «Старз» получили условный выбор во втором раунде на драфте юниоров — 2017, который был улучшен по выбора в первом раунде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анахайм Дакс
Новости. Хоккей
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