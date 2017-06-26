Клубы НХЛ получили право вести переговоры с неограниченно свободными агентами

Клубы Национальной хоккейной лиги получили право вести переговоры с неограниченно свободными агентами из других команд. Об этом информирует официальный сайт НХЛ. Вся информация о подписании контрактов с ними не будет опубликована до 1 июля, когда официально откроется рынок.



Кроме того, 26 июня наступит крайний срок, до которого клубы должны сделать квалификационные предложения своим ограниченно свободным агентам. Те игроки, которые такого предложения не получат, станут неограниченно свободными агентами.

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