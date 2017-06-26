Проведший 202 матча в НХЛ чемпион АХЛ Биссоннет стал экспертом на радио

Нападающий Пол Биссоннетт завершил карьеру игрока и будет работать аналитиком на Arizona Coyotes Radio Network. Последним клубом 32-летнего игрока был «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ).



Всего за карьеру в НХЛ хоккеист провёл 202 матча за «Питтсбург Пингвинз» и «Финикс Койотс», в которых набрал 22 (7+15) очков при 340 минутах штрафа. В АХЛ на счету хоккеиста 270 матчей, 43 (16+27) очка и 627 минут штрафа. В 2015 году Биссоннетт выиграл Кубок Колдера с «Манчестером».



Биссоннетт — один из самых популярных игроков и экс-игроков НХЛ в «Твиттере» благодаря своим шуткам. На его аккаунт подписано более 1 млн человек.