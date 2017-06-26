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Проведший 202 матча в НХЛ чемпион АХЛ Биссоннет стал экспертом на радио

26 июня 2017, понедельник. 09:45. Хоккей

Нападающий Пол Биссоннетт завершил карьеру игрока и будет работать аналитиком на Arizona Coyotes Radio Network. Последним клубом 32-летнего игрока был «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ).

Всего за карьеру в НХЛ хоккеист провёл 202 матча за «Питтсбург Пингвинз» и «Финикс Койотс», в которых набрал 22 (7+15) очков при 340 минутах штрафа. В АХЛ на счету хоккеиста 270 матчей, 43 (16+27) очка и 627 минут штрафа. В 2015 году Биссоннетт выиграл Кубок Колдера с «Манчестером».

Биссоннетт — один из самых популярных игроков и экс-игроков НХЛ в «Твиттере» благодаря своим шуткам. На его аккаунт подписано более 1 млн человек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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