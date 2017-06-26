Источник: чемпион мира, финалист Кубка Гагарина Бурмистров покинет «Аризону»

«Аризона Койотс» не планирует предлагать новый контракт нападающему Александру Бурмистрову. Об этом информирует AZ Sports. Хоккеист станет ограниченно свободным агентом. Клуб подписал двух центральных нападающих, играющих на позиции россиянина.



Хоккеист перешёл в команду из Аризоны по ходу минувшего сезона из «Виннипег Джетс» через драфт отказов. В составе «койотов» он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (5+9) очков. Всего в лиге на его счету 324 матча и 95 (35+60) очков.

Бурмистров провёл 131 матч в КХЛ за «Ак Барс» и набрал в них 70 очков. С казанской командой хоккеист дошёл до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где «барсы» уступили СКА. Бурмистров является чемпионом мира в составе сборной России.