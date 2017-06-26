Биржа NASDAQ поприветствовала Нико Хишира на интерактивном табло на Таймс-сквер

Американская биржа NASDAQ поприветствовала нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Ника Хишира на своём интерактивном табло, расположенном на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Хишир стал первым швейцарским игроком, выбранным на драфте новичков НХЛ под первым номером. Кроме того, «Дэвилз» впервые в истории выбирали на драфте первыми.

В сезоне-2016/17 Хишир провёл 57 игр в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, набрав 86 очков (38 голов + 48 передач).

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».