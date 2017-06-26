Никита Кучеров поприветствовал Алексея Липанова и Александра Волкова в «Тампе»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поприветствовал новичков команды Алексея Липанова и Александра Волкова, которые были выбраны «молниями» на драфте НХЛ 2017 года.
«Поздравляю Алексея Липанова с тем, что его задрафтовал наш любимый „Тампа-Бэй Лайтнинг“. Настало время выигрывать кубки! Поздравляю Александра Волкова с тем, что его выбрали во втором раунде. Добро пожаловать в нашу семью», — написал Кучеров в своём «твиттере».
Волков был выбран на драфте под 48-м номером, Липанов — под 76-м.
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