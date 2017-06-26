Владислав Гавриков перешёл из «Локомотива» в СКА в обмен на денежную компенсацию

Защитник «Локомотива» Владислав Гавриков перешёл в СКА в обмен на серьёзную денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте ярославского клуба.



«Интерес, проявленный к воспитаннику хоккейного клуба «Локомотив», и внушительный размер полученной за него компенсации говорят о том, что наш клуб развивается в правильном направлении, а стратегия по масштабному привлечению к играм за основной состав собственных воспитанников в будущем будет продолжена», — говорится в заявлении клуба.

В прошедшем сезоне 21-летний хоккеист провёл 54 матча в регулярном чемпионате и 15 в плей-офф, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности "+12".