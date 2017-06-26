«Эдмонтон» продлил контракт с Кассианом на три года с зарплатой $ 1,95 млн в год

«Эдмонтон Ойлерз» договорился об условиях нового контракта с нападающим Заком Кассианом, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Соглашение рассчитано на три года, за это время хоккеист заработает $ 5,85 млн.

В прошедшем сезоне 26-летний Кассиан провёл 79 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 24 (7+17) баллами за результативность при показателе полезности "+4" и 101 штрафной минуте. В 13 играх плей-офф он забросил три шайбы и получил 24 минуты штрафа. Всего в НХЛ на его счету 98 (45+53) очков в 313 матчах.