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«Эдмонтон» продлил контракт с Кассианом на три года с зарплатой $ 1,95 млн в год

26 июня 2017, понедельник. 21:43. Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» договорился об условиях нового контракта с нападающим Заком Кассианом, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Соглашение рассчитано на три года, за это время хоккеист заработает $ 5,85 млн.

В прошедшем сезоне 26-летний Кассиан провёл 79 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 24 (7+17) баллами за результативность при показателе полезности "+4" и 101 штрафной минуте. В 13 играх плей-офф он забросил три шайбы и получил 24 минуты штрафа. Всего в НХЛ на его счету 98 (45+53) очков в 313 матчах.

Источник: Официальный сайт "Эдмонтон Ойлерз" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
26 июня 2017, понедельник
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