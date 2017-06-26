«Оттава» заключила новый контракт с Томом Пайятом на два года и $ 2,2 млн

«Оттава Сенаторз» продлил контракт с нападающим Томом Пайятом, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой $ 1,1 млн.



30-летний Пайят в прошедшем сезоне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 23 (9+14) балла за результативность, а также 14 матчей в плей-офф, в которых забросил две шайбы. Всего в НХЛ на его счету 327 матчей за «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттаву», в которых он набрал 77 (36+41) очков при показателе полезности "-13".