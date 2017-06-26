В Канаде 18-летнего игрока приговорили к 30 дням тюрьмы за нападение на рефери

В Канаде 18-летний хоккеист Коул Тревор Крейн во время матча юниорских команд напал на судью, который пытался разнять драку, и несколько раз ударил его в лицо. Инцидент произошёл 26 марта.



Во время судебного разбирательства Крейн признал себя виновным, его приговорили к 30 дням заключения, а также обязали письменно извиниться перед рефери. После заключения Крейн полтора года будет находиться под надзором.



Как сообщает The Guardian, на суде стало известно, что подросток начал употреблять алкоголь в девятом классе, а также некоторое время принимал наркотики. В этом году он не смог закончить общеобразовательную школу. Ему также предписали пройти консультацию или лечение, чтобы справиться с поведением, которое привело к нарушению закона.



Видео инцидента можно посмотреть в «Инстаграме».