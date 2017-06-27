Ферраро: Панарин — часть группы игроков, которая никак не могла вернуть шайбу

Комментатор TSN Рэй Ферраро высказался об обмене форварда «Чикаго Блэкхоукс» Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».



«Я комментировал два последних матча «Чикаго» в серии с «Нэшвиллом». «Предаторз» не дали сыграть «Блэкхоукс» в свой хоккей. Не потому что они действовали жёстче и грубее. «Чикаго» не хватало скорости и габаритов. Фамилию Панарина мы с Гордом Миллером почти не называли по ходу матча.



Все рассматривают каждый обмен в вакууме. А это неверно. «Чикаго» всухую проиграл «Нэшвиллу», за 4 матча они забили 3 гола. В этой серии «Блэкхоукс» очень мало владели шайбой. Панарин почти никак не влиял на ход игры. Он очень талантливый хоккеист. Но он часть группы игроков, которая никак не могла вернуть себе шайбу.



Теперь «Чикаго» потерял еще и Госсу. Это потеря в габаритах. И не забывайте, что Саада ещё недавно называли Госсой-младшим. Сейчас «Чикаго» выменял игрока, у которого контракт будет действовать ещё 4 года с зарплатой 6 млн в сезон. У Панарина оставалось только два сезона по контракту. «Блэкхоукс» никак не смогли бы пролить с ним контракт. «Чикаго» пришлось обменивать Ялмарссона – им надо освободить место под потолком зарплат.



Саад с шайбой – это не Панарин с шайбой. Но уверен, что Брэндон забьёт 30 голов в этом сезоне. И он может играть в меньшинстве. И Саад добавляет габаритов команде. Так что он подходит под нужды «Чикаго». «Чикаго» из-за успеха оказался в такой ситуации с потолком зарплат, что теперь они не могут брать того, кто им нравится, им приходится брать того, кого они могут себе позволить», – отметил Ферраро.

От Буре до Панарина. 6 самых громких обменов россиян в НХЛ Панарин – в «Коламбусе», Павел Буре – во «Флориде», Алексей Жамнов – в «Чикаго». Вспоминаем «бомбовые» обмены россиян в НХЛ.