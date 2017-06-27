Форвард Глухов покинул «Сибирь», контракт расторгнут

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Алексеем Глуховым. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды.

Форвард перешёл в новосибирскую команду в ходе сезона-2016/17 из «Авангарда». Он набрал 3 (2+1) очка в 15 матчах за омскую команду при показателе полезности «0». В 31 матчах за «Сибирь» Глухов набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3». Всего на уровне КХЛ Глухов провёл 506 матчей и набрал в них 142 очка, будучи игроком «Атланта», «Салавата Юлаева», «Авангарда» и «Сибири».