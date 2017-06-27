Форвард Худяков перешёл в «Бейбарыс»

Нападающий сборной Казахстана Максим Худяков продолжит карьеру в атырауском «Бейбарысе». Об этом информирует «Шайба.kz».

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист провёл за «Барыс» 59 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал в них 11 (1+10) очков. Также он выступал на олимпийской квалификации в Осло и чемпионате мира в Киеве. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Худяков набрал 47 матчей в 137 матчах.

Астанинская команда КХЛ в сезоне-2016/17 попала в плей-офф и прошла один кубковый раунд.