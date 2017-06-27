Алтыбармакян: в этом году не смогу поехать за океан

Нападающий команды «СКА-Нева» Андрей Алтыбармакян прокомментировал тот факт, что его выбрал на драфте НХЛ «Чикаго Блэкхоукс». Хоккеист признался, что не сможет в предстоящем сезоне уехать за океан.



«За драфтом особо не следил, узнал вечером обо всём, после того, как увидел свой телефон с кучей звонков. Я не ожидал, что выберут в третьем раунде. Драфт НХЛ непредсказуем. Мои первые мысли: просто круто! Очень обрадовался.

Нничего не поменялось, в этом году не смогу поехать за океан", – цитирует Алтыбармакяна «Бизнес Online».