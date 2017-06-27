Бадюков: Гавриков и Киселевич — готовая пара защитников для сборной России на ОИ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил переход Владислава Гаврикова из ярославского «Локомотива» в питерский СКА.

«Этот переход спасает Гаврикова от НХЛ. Он спасает на следующий сезон классного защитника для нашей сборной и нашей страны. Владислав прекрасно зарекомендовал себя на чемпионате мира. Он же собирался в «Коламбус», но таким ходом СКА сохраняет хорошего защитника для нашей сборной, потому что, во-первых, он будет на виду у тренеров, а во-вторых, будет играть в основной команде и готовиться к Олимпиаде. На мой взгляд, это правильное решение. Гавриков будет иметь возможность в следующем сезоне отправиться за океан. В силу его возраста и умения играть его мечта осуществится. Именно таким образом я охарактеризую этот переход. Дело в том, что «Локомотив» получил хорошую компенсацию, о её размере уже написали, и он будет иметь возможность сделать трансфер, дабы закрыть место Гаврикова в этом сезоне.

Насколько хорошо для сборной России, что Гавриков и Киселевич, игравшие в одной паре на чемпионате мира, останутся в следующем сезоне в КХЛ? У этих двоих, если не ошибаюсь, был лучший показатель «плюс-минус» в команде. Они показали себя как хорошие оборонцы. Гавриков и Киселевич имели много возможностей для бросков. В КХЛ они считаются атакующими защитниками, но в то же время они отлично выполняют свои функции в обороне. У Киселевича ещё есть контракт с ЦСКА, он там основной защитник, ему никуда переходить не надо. Думаю, что подготовка к Олимпиаде будет вестись именно в этом сочетании, это готовая пара, их продолжат наигрывать в сборной к Олимпийским играм-2018», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.