По итогам завершившегося в Нижнекамске летнего лагеря «Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Алексеем Волгиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

3 июля Волгин в составе «Нефтехимика» приступит к подготовке к предстоящему чемпионату. Последние два сезона защитник выступал за тольяттинскую «Ладу». За это время он принял участие в 65 матчах и отметился двумя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами при показателе полезности "-27", а также заработал 24 штрафных минуты.