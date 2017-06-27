Александр Радулов получил предложения не менее чем от 10 клубов НХЛ

Нападающий Александр Радулов, который 1 июля может стать свободным агентом, получил предложения о контракте от 10-11 клубов. Об этом сообщает инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн.

Журналист отмечает, что россиянин пока не собирается посещать клубы с визитом, а также не отказывается от возможности договориться с «Монреалем» о новом контракте.

В прошедшем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате 76 матчей, набрав 54 (18+36) очка. В 2016 году Радулов, ранее выступавший за ЦСКА, подписал с канадским клубом однолетний контракт на $ 5,75 млн.