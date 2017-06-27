«Даллас» выкупил контракт вратаря Антти Ниеми

«Даллас Старз» объявил о выкупе контракта вратаря Антти Ниеми, который ранее прошёл процедуру драфта отказов.

У голкипера остаётся один год по контракту с зарплатой $ 4,5 млн. «Даллас» должен будет выплатить 2/3 этой суммы за два года, под потолком зарплат в это время будет учитываться по $ 1,5 млн в год.



В прошедшем сезоне 33-летний Ниеми провёл 37 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 89,2 и коэффициентом надёжности 3,3. Он выступал за клуб из Техаса с сезона-2015/16. Ранее «Даллас» подписал шестилетний контракт с вратарём Беном Бишопом, также в составе клуба есть ещё один голкипер — Кари Лехтонен.