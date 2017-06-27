Анисимов: Бутурлин был великолепным судьёй, его смерть не укладывается в голове

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов выразил соболезнования в связи со смертью судьи Михаила Бутурлина-младшего, который ушёл из жизни в возрасте 39 лет.

«Честно говоря, произошедшее просто не укладывается в голове. Ушёл из жизни великолепный судья, профессионал своего дела, коллега, товарищ. Человек, полный сил, чья карьера была в самом разгаре. Я уверен, что Михаил сумел бы достичь в профессии ещё очень много. Осиротела семья… Трудно подобрать сейчас слова. Все мы скорбим. Все мы, коллеги, друзья сохраним память о нём», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.