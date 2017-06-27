Кузнецов: надеюсь, инициативу матчей с детьми расширят, я помогу, чем смогу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от матча с командой Детской дворовой хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске.



«У нас таких матчей не было. Мы просто выходили на улицу и играли. На мой взгляд, хорошая инициатива, потому что дополнительное внимание к детскому хоккею не помешает. Возможно, подобные матчи отвлекут детей – будут меньше гулять или непонятно чем заниматься, вместо этого в хоккей поиграют. Когда с детьми играешь, всегда вспоминаешь себя. Все игры со старшими запоминаются и остаются в памяти, потому что ты переживаешь и стараешься. Надеюсь, эту инициативу поддержат и расширят. Я лично чем смогу, тем помогу», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

Кузнецов и Нестеров сыграли в Челябинске с командой Детской дворовой лиги