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Вайсфельд: Сведберг покидает «Салават», есть договорённость с другим вратарём

27 июня 2017, вторник. 21:50. Хоккей

Вратарь Никлас Сведберг покидает «Салават Юлаев». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.

«Мы расторгаем контракт. У нас есть уже официальная договорённость с вратарём, но нам лига запрещает комментировать сделки, которые ею пока официально не одобрены. Дыр в составе у нас нет. Теоретически мы можем завтра начинать чемпионат. Мы бы хотели подписать контракт с одним крайним праворуким нападающим и одним взрослым защитником — естественно, россиянами», — цитирует Вайсфельда ГТК «Башкортостан».

Источник: «Салават Юлаев» заключил со Скривенсом предварительный контракт
Источник: ГТК "Башкортостан" Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Леонид Вайсфельд Никлас Сведберг
Новости. Хоккей
27 июня 2017, вторник
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