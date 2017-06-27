Вайсфельд: Сведберг покидает «Салават», есть договорённость с другим вратарём

Вратарь Никлас Сведберг покидает «Салават Юлаев». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.

«Мы расторгаем контракт. У нас есть уже официальная договорённость с вратарём, но нам лига запрещает комментировать сделки, которые ею пока официально не одобрены. Дыр в составе у нас нет. Теоретически мы можем завтра начинать чемпионат. Мы бы хотели подписать контракт с одним крайним праворуким нападающим и одним взрослым защитником — естественно, россиянами», — цитирует Вайсфельда ГТК «Башкортостан».