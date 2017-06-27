Блашилл: Свечников талантлив, надеюсь, в лагере он распахнёт двери в «Детройт»

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блашилл поделился мнением о прогрессе нападающего Евгения Свечникова, который в прошлом сезоне выступал в АХЛ и выиграл с «Гранд Рэпидс» Кубок Колдера.



«Чтобы стать великолепным хоккеистом, Свечникову прежде всего надо продолжать играть на высокой скорости, и он уже начал это делать. Иногда он действует быстрее, иногда не так быстро. Он должен продолжать работать над скоростными качествами, а затем над тем, чтобы показывать максимальную полезность. Свечников по-настоящему талантливый парень, но иногда он пытается играть красиво, отдать передачу вместо того, чтобы делать нужные для достижения результата вещи.



В этом году он сделал большой шаг вперёд, кажется, он набрал 50 очков, провёл отличный дебютный сезон. Но каждый новый шаг в развитии всегда даётся сложнее. Ему предстоит много работы этим летом. Надеюсь, он приедет в лагерь и распахнёт себе двери в команду», — приводятся слова Блашилла на официальном сайте клуба.

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