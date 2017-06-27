«Коламбус» подписал двухлетний контракт с нападающим Шрёдером

«Коламбус Блю Джекетс» заключил двухлетний контракт с центрфорвардом Джорданом Шрёдером. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом будет носить двусторонний характер в первый сезон и односторонний — во второй.



26-летний Шрёдер ранее перешёл в «Коламбус» в результате обмена с «Миннесотой Уайлд». В прошедшем сезоне нападающий провёл 37 матчей регулярного чемпионата, в которых отметился 13 (6+7) баллами за результативность. Всего в НХЛ на его счету 40 (17+23) очков в 144 играх.

Нападающий «Миннесоты» Шрёдер перешёл в «Коламбус» в обмен на форварда Салитуро