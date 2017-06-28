Инсайдер: не удивлюсь, если «Питтсбург» сейчас интересуется Дюшейном

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман выразил мнение, что одним из претендентов на форварда «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшена является «Питтсбург Пингвинз». «Питтсбург» имеет $19 млн под потолком зарплат. Дюшейн будет получать $6 млн в год по контракту, который будет действовать два сезона.



«Я не удивлюсь, если «Питтсбург» сейчас интересуется Дюшейном. Они изучали такую возможность ещё в прошлом году. Не знаю точно, как сейчас, но «Питтсбургу» это было бы нетрудно сделать. Не удивлюсь, если «Питтсбург» изучает такой вариант», – отметил эксперт.

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