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«Оттава» может обменять защитника Фанёфа в «Колорадо» на форварда Дюшейна

25 июня 2017, воскресенье. 10:31. Хоккей

«Оттава Сенаторз» ищет варианты для обмена защитника Диона Фанёфа. Одним из таких вариантов является обмен на нападающего «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна.

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересован «Нэшвилл Предаторз». Дюшейн выступает за «Колорадо» с 2009 года. В минувшем сезоне он провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (18+23) очко. Всего в лиге на его счету 418 (174+244) очков в 572 матчах на уровне НХЛ.

На счету 32-летнего Фанёфа 30 (9+21) очков в 81 матче регулярного чемпионата и 5 (1+4) очков в 19 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Всего в лиге Фанёф провёл 902 матча и набрал в них 462 (130+332) очка.

Дорион: другие клубы звонят насчёт Фанёфа, «Оттава» изучит все варианты
Источник: TSN Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш Оттава Сенаторз Мэтт Дюшейн
Новости. Хоккей
25 июня 2017, воскресенье
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