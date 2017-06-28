Экс-форвард «Барыса» Рымарев остаётся в усть-каменогорском «Торпедо»

Нападающий Евгений Рымарев подписал с усть-каменогорским «Торпедо» новый контракт. Соглашение между игроком и клубом Высшей хоккейной лиги рассчитано на один год и носит односторонний характер.



Прошлый сезон 28-летний форвард начинал в «Барысе» в Континентальной хоккейной лиге, за который сыграл 40 матчей, забросил 5 шайб и отдал 12 голевых передач очков. За «Торпедо» в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги и плей-офф он провёл 35 матчей, записал в актив 13 заброшенных шайб и 13 голевых передач.

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