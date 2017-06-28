Хайнс: рассчитываем и планируем, что Хишир станет очень важной частью «Дэвилз»

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс высказался о нападающем Нико Хишире, выбранном под первым номером на драфте.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.

«Нравится, как Хишир борется за шайбу. Скорость, набор умений и понимание хоккея отвечают уровню НХЛ. Он должен кое-что сделать, чтобы физически и психологически подготовить себя к сезону НХЛ. Мы рассчитываем и планируем, что Нико станет очень важной частью команды. Полагаем, Хишир здорово впишется. Личные качества и стиль игры Нико помогут нам двигаться в верном направлении», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.