Генменеджер «Нью-Джерси»: у Хишира есть то, чего не хватает нашей команде

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро порассуждал о форварде Нико Хишире, выбранном клубом под первым номером драфта НХЛ-2017, и его роли в команде.



«У нас есть для него место. Мы не будем требовать от него быть Макдэвидом или Мэттьюсом, потому что те драфты отличались от остальных. Он будет игроком, который определяет разницу, но всё зависит от того, насколько быстро он будет развиваться. У него есть то, чего не хватает нашей команде. Он может делать партнёров лучше, умеет хорошо защищаться», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.