Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Генменеджер «Нью-Джерси»: у Хишира есть то, чего не хватает нашей команде

28 июня 2017, среда. 10:45. Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро порассуждал о форварде Нико Хишире, выбранном клубом под первым номером драфта НХЛ-2017, и его роли в команде.

«У нас есть для него место. Мы не будем требовать от него быть Макдэвидом или Мэттьюсом, потому что те драфты отличались от остальных. Он будет игроком, который определяет разницу, но всё зависит от того, насколько быстро он будет развиваться. У него есть то, чего не хватает нашей команде. Он может делать партнёров лучше, умеет хорошо защищаться», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ
«Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Нико Хишир
Новости. Хоккей
28 июня 2017, среда
12:45 Андрейчук: вкус от победы в Кубке Стэнли слаще включения в Зал славы
12:30 Гендиректор «Лады»: продолжаем поиски пятого легионера
12:23 Форвард Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»
12:00 Фридман: для «Лос-Анджелеса» и «Оттавы» есть смысл в обмене Брауна на Фанёфа
11:45 Хо-Сэнг: я хочу помочь «Айлендерс»
11:30 Гуськов: за одну фамилию Григоренко в сборную не возьмут, ему нужно «выстрелить»
11:15 «Флорида» готова подписать Ягра, но с понижением зарплаты
11:15 Вайсфельд: через неделю-две объявим о новом голкипере «Салавата»
11:15 Кожевников: не скажу, что Гаврикова было жизненно необходимо удержать в России
11:11 Президент «Коламбуса»: есть интерес к Ковальчуку, говорил с его агентом
11:07 Экс-форвард «Барыса» Рымарев остаётся в усть-каменогорском «Торпедо»
11:03 «Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории лагерь новичков
10:45 Вудкрофт: было твёрдое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха в КХЛ
10:45 Генменеджер «Нью-Джерси»: у Хишира есть то, чего не хватает нашей команде
10:44 Сэм Ганье хочет перейти в «Чикаго»
10:30 Форвард Кэннон продолжит выступать в системе «Миннесоты»
10:28 Инсайдер: не удивлюсь, если «Питтсбург» сейчас интересуется Дюшейном
10:23 Каменский: отказ перейти в «Коламбус» поднимет цену Гаврикова
10:15 Кария: если бы не Селянне, я бы не попал в Зал славы
10:13 Представители «Коламбуса» провели переговоры с агентом Ковальчука
10:00 Плющев: будущее Григоренко зависит от того, в какие руки он попадёт
09:45 «Чикаго» подписал финского защитника, проведшего три матча на Кубке мира
09:30 Четвёртый бомбардир NCAA прошедшего сезона перейдёт в «Калгари»
09:30 Обладатель Кубка Колдера форвард Стрит остаётся в системе «Детройта»
09:19 Сын Криса Челиоса остаётся в системе «Каролины»
09:15 Всероссийский съезд хоккейных болельщиков в 2018 году пройдёт в Новокузнецке
09:00 «Сибирь» представила расписание матчей в межсезонье
09:00 Кожевников: в случае очередной неудачи в «СЮ» не пожалеют не только финнов
00:55 Мето: я уважаю Фанёфа, нельзя винить его за то, что ему нравится в «Оттаве»
00:28 Кассиан: не успокоюсь, пока «Эдмонтон» не выиграет Кубок Стэнли
27 июня 2017, вторник
23:51 Семь клубов, включая «Сан-Хосе», заинтересованы в Патрике Марло
23:32 Паско: прошлый сезон был самым успешным, но «Динамо» Мн сменило вектор развития
23:15 «Коламбус» подписал двухлетний контракт с нападающим Шрёдером
22:57 Блашилл: Свечников талантлив, надеюсь, в лагере он распахнёт двери в «Детройт»
22:19 Кросби: если бы я играл в воротах, хотел бы попробовать отразить бросок Дацюка
22:10 «Лос-Анджелес» проявляет интерес к нападающему Джо Торнтону
21:59 «Эдмонтон» подписал новый двухлетний контракт с защитником Грибой на $ 1,8 млн
21:50 Вайсфельд: Сведберг покидает «Салават», есть договорённость с другим вратарём
21:44 «Северсталь» заключила пробные контракты с Ваниным, Роговым и Шестопаловым
21:14 Защитник Рыбницкий и нападающий Верек стали игроками «Куньлуня»
21:13 Гавриков: готов ко всему на предсезонной подготовке под руководством Знарка
21:05 Нападающий Дмитрий Жукенов вернулся из QMJHL в «Авангард»
20:41 Кузнецов: надеюсь, инициативу матчей с детьми расширят, я помогу, чем смогу
20:31 Кузнецов и Нестеров сыграли в Челябинске с командой Детской дворовой лиги
20:22 Игрок «Каролины» Райан обменял свой игровой номер Дарлингу на ужин и голы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017