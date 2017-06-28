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Генменеджер «Югры»: все позиции закрыты, Сведберга не возьмём

28 июня 2017, среда. 15:28. Хоккей

Генеральный менеджер ханты-мансийской «Югры»Евгений Хацей прокомментировал возможное подписание голкипера Николаса Сведберга, с которым расторг контракт уфимский «Салават Юлаев». Также стало известно, что в ближайшее время состав уфимской команды пополнит экс-вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс.

«На данный момент никаких новых приобретений не будет, все позиции в команде – закрыты. Сведберга не возьмём, у нас есть вратари», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев ХК Югра Никлас Сведберг Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
28 июня 2017, среда
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