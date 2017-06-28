Белорусский защитник Воробей подписал пробный контракт со «Слованом»

Белорусский защитник Павел Воробей подписал пробный контракт со «Слованом». Об этом информирует официальный сайт словацкой команды Континентальной хоккейной лиги.

19-летний защитник сезон-2016/17 провёл на родине в Беларуси. Также на счету защитника 5 матчей ЧМ-2017 — 0 очков, показатель полезности «-4». Воробей начал профессиональную карьеру в молодёжных командах с сезона-2012/13. Игрок выступал исключительно в Беларуси.

Словацкая команда Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2016/17 не попала в розыгрыш Кубка Гагарина.