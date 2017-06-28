Болельщики «Тампа-Бэй» приветствовали Сергачёва плакатом на русском языке

Защитник Михаил Сергачёв, недавно в результате обмена перешедший из «Монреаль Канадиенс» в «Тампа-Бэй Лайтнинг», провёл первую тренировку в составе своего нового клуба.



Болельщики «молний» активно приветствовали молодого россиянина, среди прочих был поднят плакат на русском языке с надписью «Добро пожаловать в Тампу!».



В середине июня «Тампа» получила от «Канадиенс» россиянина и условный выбор во втором раунде драфта-2018, отдав взамен нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта-2018.

«Тампа» пригласила Сергачёва, Волкова и Липанова в свой тренировочный лагерь