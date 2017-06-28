Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Болельщики «Тампа-Бэй» приветствовали Сергачёва плакатом на русском языке

28 июня 2017, среда. 19:08. Хоккей

Защитник Михаил Сергачёв, недавно в результате обмена перешедший из «Монреаль Канадиенс» в «Тампа-Бэй Лайтнинг», провёл первую тренировку в составе своего нового клуба.

Болельщики «молний» активно приветствовали молодого россиянина, среди прочих был поднят плакат на русском языке с надписью «Добро пожаловать в Тампу!».

В середине июня «Тампа» получила от «Канадиенс» россиянина и условный выбор во втором раунде драфта-2018, отдав взамен нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта-2018.

«Тампа» пригласила Сергачёва, Волкова и Липанова в свой тренировочный лагерь
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Михаил Сергачёв Фото
Новости. Хоккей
28 июня 2017, среда
19:23 Форвард «Сент-Луиса» Берглунд перенёс операцию на плече и выбыл до декабря
19:08 Болельщики «Тампа-Бэй» приветствовали Сергачёва плакатом на русском языке
19:02 Голкипер Райан Миллер близок к переходу в «Анахайм»
18:41 А. Свечников: взволнован и горд, что меня выбрали под первым номером драфта
18:35 «Вашингтон» подписал новое соглашение с вратарём Копли на два года и $ 1,3 млн
18:24 Тренер «Кольтс»: Свечников — мастеровитый игрок и прирождённый бомбардир
18:02 Форвард Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта CHL
17:51 «Бостон» подписал новый контракт с форвардом Асьяри на два года и $ 1,45 млн
17:20 TSN: Макдэвид подпишет с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет с зарплатой в $ 13 млн
17:00 Светлов: Радулов не вернётся в Россию, выиграть Кубок Стэнли престижнее
16:45 Алзнер: я хотел бы получить долгосрочный контракт
16:29 Белорусский защитник Воробей подписал пробный контракт со «Слованом»
16:08 Вудкрофт признался, что был в шоке от решения «Динамо» Мн по легионерам
16:00 В лагере новичков «Вегаса» занимаются 3 российских хоккеиста
15:28 Генменеджер «Югры»: все позиции закрыты, Сведберга не возьмём
15:16 «Барыс» подписал ряд игроков, «Снежные Барсы» пригласили хоккеистов на просмотр
15:02 Нападающий Владимир Кузнецов вернулся в систему «Автомобилиста»
15:00 Главный арбитр КХЛ: Бутурлин находился на пике судейской карьеры, рос на глазах
14:30 Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», контракт расторгнут
14:15 Хайнс: рассчитываем и планируем, что Хишир станет очень важной частью «Дэвилз»
14:09 Прощание с арбитром Бутурлиным пройдёт 2 июля
14:05 Голкипер Бен Скривенс перейдёт в «Салават Юлаев»
14:00 Новиков: если Сведберг в Уфе не был героем, значит, надо что-то делать
13:30 Генменеджер «Вегаса»: надо было обменять кого-то из защитников
13:22 Стал известен план предсезонной подготовки СКА
13:19 Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами
13:11 «Кузнецкие Медведи» приступили к подготовке к сезону
13:04 Соловьёв — новый главный тренер «Авто», Сафин возглавил «Горняк»
13:00 Кожевников: в СКА полно молодёжи, значит, Чудинову надо уходить
12:45 Андрейчук: вкус от победы в Кубке Стэнли слаще включения в Зал славы
12:30 Гендиректор «Лады»: продолжаем поиски пятого легионера
12:23 Форвард Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»
12:00 Фридман: для «Лос-Анджелеса» и «Оттавы» есть смысл в обмене Брауна на Фанёфа
11:45 Хо-Сэнг: я хочу помочь «Айлендерс»
11:30 Гуськов: за одну фамилию Григоренко в сборную не возьмут, ему нужно «выстрелить»
11:15 «Флорида» готова подписать Ягра, но с понижением зарплаты
11:15 Вайсфельд: через неделю-две объявим о новом голкипере «Салавата»
11:15 Кожевников: не скажу, что Гаврикова было жизненно необходимо удержать в России
11:11 Президент «Коламбуса»: есть интерес к Ковальчуку, говорил с его агентом
11:07 Экс-форвард «Барыса» Рымарев остаётся в усть-каменогорском «Торпедо»
11:03 «Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории лагерь новичков
10:45 Вудкрофт: было твёрдое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха в КХЛ
10:45 Генменеджер «Нью-Джерси»: у Хишира есть то, чего не хватает нашей команде
10:44 Сэм Ганье хочет перейти в «Чикаго»
10:30 Форвард Кэннон продолжит выступать в системе «Миннесоты»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017