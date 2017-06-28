Бобровский: запрет НХЛ на участие в Олимпиаде — больная тема и несправедливость

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о запрете НХЛ на участие в ОИ и прокомментировал переход новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ.



«Олимпиада — больная тема, очень несправедливо. Олимпиада — это самый престижный турнир в хоккее, это вообще самое престижное мероприятие в любом виде спорта. Конечно, это печально, когда тебя лишают возможности представлять свою страну на столь престижном турнире.



Исключение „Металлурга“ Нк из КХЛ? Это очень печальное известие, что не будет команды в КХЛ. Переживает весь город, переживает клуб. Считаю, что это нечестно», — рассказал Бобровский в эфире передачи «Все на матч».

Бобровский снова с «Везиной», Тарасенко – без «Леди Бинг». Все награды НХЛ Сергей Бобровский взял вторую «Везину», Тарасенко остался без «Леди Бинг», Макдэвид получил «Харт» и другие награды НХЛ.