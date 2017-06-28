«Адмирал» заключил новый контракт с нападающим Александровым

Дальневосточный «Адмирал» подписал новое соглашение с нападающим Виктором Александровым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новый контракт рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.



31-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 38 матчах, отметившись 11 (7+4) результативными баллами при показателе полезности "+4" и 30 минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 12,5 минут. В декабре игрок был дисквалифицирован на пять матчей за атаку судьи.

7 клубов КХЛ, которым ещё нужно искать новых игроков Без усиления состава этим клубам будет сложно удержать свои позиции в КХЛ.