Форвард Кори Конахер подписал новый контракт с «Тампой» с зарплатой $ 650 тыс.

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новое соглашение с нападающим Кори Конахером, информирует официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на двухлетний срок и будет односторонним в течение первого сезона, став двусторонним во время второго года контракта. 27-летний игрок получит за сезон $ 650 тыс., выступая в основной команде.



В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист набрал 4 (1+3) результативных балла в 11 встречах при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.

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