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Бобровский и Орлов сыграли в Новокузнецке с командой Ночной лиги

29 июня 2017, четверг. 11:05. Хоккей

Воспитанники новокузнецкого «Металлурга» вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Орлов приняли участие в тренировочном матче команды Ночной хоккейной лиги «Энергия».

«Впечатления остались очень хорошие. Это тренировка в целях благотворительности. В прошлом году ребята выиграли лот — тренировку со мной и Димкой Орловым. Тем летом это осуществить не получилось», — сказал Бобровский.

«Всегда приятно вернуться домой, тёплые ощущения. В этом году я совсем маленько здесь пробуду, так складывается ситуация. Скоро поеду готовиться к сезону. В прошлом году разыгрывали мастер-класс от Сергея и меня. Ребята помогли детской школе, а сейчас мы все получаем удовольствие от этого занятия», — сказал Орлов.

Видео также можно посмотреть в официальном аккаунте «Кузни» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк Дмитрий Орлов Сергей Бобровский
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